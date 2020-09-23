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Мойка высокого давления Daewoo DAW500
4.6
46
12 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Арт. О00000014785
4.6
46
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500
Мойка высокого давления Daewoo DAW500

Мойка высокого давления Daewoo DAW500

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12 990 ₽
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12 месяцев гарантии
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  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000014785
4.6
46

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
8.4
Габариты, мм
353х277х782
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Мойка DAEWOO 500 л/ч - прибор, который будет полезен в загородном доме, и незаменим на автомойке. В своей конструкции он имеет: легкий и компактный корпус, который удобно переносить; алюминиевую помпу, нагнетающую воду с большой скоростью; производительный электродвигатель, защищенный от чрезмерной нагрузки; армированный шланг, легко сгибаемый, и при этом - устойчивый к износу. Мойка оснащена функцией самовсасывания, встроенным пеногенератором и очищающим фильтром, поэтому работает не только с проточной, но и с резервуарной водой. Благодаря образующемуся в помпе высокому давлению воды, очистка любой поверхности займет куда меньше времени. Регулируемый распылитель способен оттереть старые пятна грязи, свести старое лакокрасочное покрытие, штукатурку, уничтожить плесень и удалить ржавчину в считанные минуты. DAEWOO DAW500 купить выгодно можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

    Преимущества

    • Эффективность
    • Защита двигателя от перегрева
    • Долговечность
    • Портативность
    • Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
    • Удобное хранение пистолета
    • Фильтр для очистки воды
    • Грязевая фреза
    • Крюк для крепления кабеля питания
    • Встроенный генератор пены
    • Регулируемое сопло