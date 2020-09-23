Мойка высокого давления Daewoo DAW500

Мойка DAEWOO 500 л/ч - прибор, который будет полезен в загородном доме, и незаменим на автомойке. В своей конструкции он имеет: легкий и компактный корпус, который удобно переносить; алюминиевую помпу, нагнетающую воду с большой скоростью; производительный электродвигатель, защищенный от чрезмерной нагрузки; армированный шланг, легко сгибаемый, и при этом - устойчивый к износу. Мойка оснащена функцией самовсасывания, встроенным пеногенератором и очищающим фильтром, поэтому работает не только с проточной, но и с резервуарной водой. Благодаря образующемуся в помпе высокому давлению воды, очистка любой поверхности займет куда меньше времени. Регулируемый распылитель способен оттереть старые пятна грязи, свести старое лакокрасочное покрытие, штукатурку, уничтожить плесень и удалить ржавчину в считанные минуты. DAEWOO DAW500 купить выгодно можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

Преимущества