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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
5.0
1
43 990 ₽
49 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Арт. Ю00000020446
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV

      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV

      • -6 000 ₽
      43 990 ₽
      49 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000020446
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      • -6 000 ₽
      43 990 ₽
      49 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SV имеет функцию самоходности и вариатор, который позволяет изменять скорость движения. Оснащена большим травосборником с индикатором заполнения. Для функциональности косилка укомплектована мульчирующим устройством и боковым выбросом. Модель обеспечивает комфортную работу. На панели управления расположен держатель бутылки и органайзер.

        Преимущества

        • Бесступенчатая регулировка скорости
        • Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)
        • Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
        • Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
        • Регулировка положения рукоятки
        • Индикатор наполнения травосборника
        • Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
        • Эргономичная панель управления
        • Антивибрационная накладка на рукоятке
        • Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки