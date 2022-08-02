Преимущества

Бесступенчатая регулировка скорости

Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)

Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность

Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование

Регулировка положения рукоятки

Индикатор наполнения травосборника

Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения

Эргономичная панель управления

Антивибрационная накладка на рукоятке

Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки

Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SV имеет функцию самоходности и вариатор, который позволяет изменять скорость движения. Оснащена большим травосборником с индикатором заполнения. Для функциональности косилка укомплектована мульчирующим устройством и боковым выбросом. Модель обеспечивает комфортную работу. На панели управления расположен держатель бутылки и органайзер.