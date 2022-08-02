Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SV
Арт. Ю00000020446
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Мощность, л.с.
|6.5
|
Тактность двигателя
|четырехтактный
С этим товаром смотрят
- Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SV имеет функцию самоходности и вариатор, который позволяет изменять скорость движения. Оснащена большим травосборником с индикатором заполнения. Для функциональности косилка укомплектована мульчирующим устройством и боковым выбросом. Модель обеспечивает комфортную работу. На панели управления расположен держатель бутылки и органайзер.
Преимущества
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)
- Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
- Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
- Регулировка положения рукоятки
- Индикатор наполнения травосборника
- Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
- Эргономичная панель управления
- Антивибрационная накладка на рукоятке
- Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки