Преимущества

Самоходная модель

Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование

Регулировка положения рукоятки

Индикатор наполнения травосборника

Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения

Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SR обеспечивает ширину скашивания 50 см. Имеет переднее поворотное колесо, что гарантирует маневренность на сложных участках. Выполняет кошение травы, сбор в емкий контейнер, мульчирование и боковой выброс. Механический привод обеспечивает стабильное вращение задних колес. Косилка не занимает много места при хранении благодаря складной рукоятке.