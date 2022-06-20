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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Арт. О00000015091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Мощность, л.с.
|6
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SR обеспечивает ширину скашивания 50 см. Имеет переднее поворотное колесо, что гарантирует маневренность на сложных участках. Выполняет кошение травы, сбор в емкий контейнер, мульчирование и боковой выброс. Механический привод обеспечивает стабильное вращение задних колес. Косилка не занимает много места при хранении благодаря складной рукоятке.
Преимущества
- Самоходная модель
- Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
- Регулировка положения рукоятки
- Индикатор наполнения травосборника
- Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения