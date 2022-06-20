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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
5.0
1
36 990 ₽
44 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Арт. О00000015091
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR

Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SR

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 000 ₽
36 990 ₽
44 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000015091
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Мощность, л.с.
6
Тактность двигателя
четырехтактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 000 ₽
36 990 ₽
44 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SR обеспечивает ширину скашивания 50 см. Имеет переднее поворотное колесо, что гарантирует маневренность на сложных участках. Выполняет кошение травы, сбор в емкий контейнер, мульчирование и боковой выброс. Механический привод обеспечивает стабильное вращение задних колес. Косилка не занимает много места при хранении благодаря складной рукоятке.

    Преимущества

    • Самоходная модель
    • Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
    • Регулировка положения рукоятки
    • Индикатор наполнения травосборника
    • Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения