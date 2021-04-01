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Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
4.0
38
7 990 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Арт. О00000016337
4.0
38
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
  • Персональная скидка
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Электрический триммер Daewoo DABC 1400E

Электрический триммер Daewoo DABC 1400E

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7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000016337
4.0
38

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
4.7
Мощность, кВт
1.4
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический триммер Deawoo DABC 1400E имеет верхнее расположение двигателя, поэтому можно скашивать даже влажную траву. Для защиты оператора от травм и режущего инструмента от поломки предусмотрен защитный кожух. Разъемная штанга значительно упрощает транспортировку и хранение инструмента. Данный инструмент не выделяет вредных выхлопов и при работе отличается малошумностью. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем

    Преимущества

    • Верхнее расположение двигателя и облегченная конструкция привода - для оптимальной балансировки
    • Разъёмный алюминиевый вал - для удобства хранения и транспортировки электрической косы DAEWOO DABC1400E
    • Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
    • Электродвигатель - малошумность и отсутствие выхлопных газов
    • Антивибрационная система
    • D-образная рукоятка - для комфортного удержания и легкого управления
    • Два вида оснастки (леска и нож) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник
    • Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
    • Производитель двигателя DAEWOO
    • Толщина лески: 1.6 мм