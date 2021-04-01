Электрический триммер Daewoo DABC 1400E

Преимущества

Верхнее расположение двигателя и облегченная конструкция привода - для оптимальной балансировки

Разъёмный алюминиевый вал - для удобства хранения и транспортировки электрической косы DAEWOO DABC1400E

Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика

Электродвигатель - малошумность и отсутствие выхлопных газов

Антивибрационная система

D-образная рукоятка - для комфортного удержания и легкого управления

Два вида оснастки (леска и нож) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник

Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости

Производитель двигателя DAEWOO

Толщина лески: 1.6 мм

Электрический триммер Deawoo DABC 1400E имеет верхнее расположение двигателя, поэтому можно скашивать даже влажную траву. Для защиты оператора от травм и режущего инструмента от поломки предусмотрен защитный кожух. Разъемная штанга значительно упрощает транспортировку и хранение инструмента. Данный инструмент не выделяет вредных выхлопов и при работе отличается малошумностью. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем