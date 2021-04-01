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Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
Арт. О00000016337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.7
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Мощность, кВт
|1.4
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер Deawoo DABC 1400E имеет верхнее расположение двигателя, поэтому можно скашивать даже влажную траву. Для защиты оператора от травм и режущего инструмента от поломки предусмотрен защитный кожух. Разъемная штанга значительно упрощает транспортировку и хранение инструмента. Данный инструмент не выделяет вредных выхлопов и при работе отличается малошумностью. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем
Преимущества
- Верхнее расположение двигателя и облегченная конструкция привода - для оптимальной балансировки
- Разъёмный алюминиевый вал - для удобства хранения и транспортировки электрической косы DAEWOO DABC1400E
- Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
- Электродвигатель - малошумность и отсутствие выхлопных газов
- Антивибрационная система
- D-образная рукоятка - для комфортного удержания и легкого управления
- Два вида оснастки (леска и нож) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник
- Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
- Производитель двигателя DAEWOO
- Толщина лески: 1.6 мм