Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST

Преимущества

Жесткий вал - стойкость к ударным нагрузкам

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Ранцевый ремень - комфортная работа

Кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика

Оптимальная балансировка

Система гашения шума и вибрации

Режущий диск изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Daewoo DABC 4ST

Два режущих инструмента: леска и диск

Праймер - быстрый запуск двигателя

Бензиновая коса Daewoo DABC 4ST оснащена системой гашения вибрации и шума. Укомплектована режущими инструментами: диском 40 зубьев - для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев, полуавтоматической шпулькой - для кошения мягкой травы. Защитный кожух изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.