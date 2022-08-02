Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
Арт. О00000005579
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Режущий элемент
|леска, диск
|
Вес, кг
|7.8
|
Мощность, л.с.
|1.5
|
Ширина скашивания леской, см
|42
С этим товаром смотрят
- Бензиновая коса Daewoo DABC 4ST оснащена системой гашения вибрации и шума. Укомплектована режущими инструментами: диском 40 зубьев - для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев, полуавтоматической шпулькой - для кошения мягкой травы. Защитный кожух изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
Преимущества
- Жесткий вал - стойкость к ударным нагрузкам
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Ранцевый ремень - комфортная работа
- Кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
- Оптимальная балансировка
- Система гашения шума и вибрации
- Режущий диск изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Daewoo DABC 4ST
- Два режущих инструмента: леска и диск
- Праймер - быстрый запуск двигателя