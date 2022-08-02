Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
5.0
1
14 990 ₽
15 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    Арт. О00000005579
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST

      Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST

      • -1 000 ₽
      14 990 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000005579
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		7.8
      Мощность, л.с.
      		1.5
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      14 990 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      795 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      260 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 (груша, 15 Вт, нейтральный свет, Е27)
      105 ₽
      5.0
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K-E27 (груша, 15 Вт, нейтральный свет, Е27)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
      140 ₽
      5.0
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      205 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      250 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая коса Daewoo DABC 4ST оснащена системой гашения вибрации и шума. Укомплектована режущими инструментами: диском 40 зубьев - для кошения жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев, полуавтоматической шпулькой - для кошения мягкой травы. Защитный кожух изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

        Преимущества

        • Жесткий вал - стойкость к ударным нагрузкам
        • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
        • Ранцевый ремень - комфортная работа
        • Кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
        • Оптимальная балансировка
        • Система гашения шума и вибрации
        • Режущий диск изготовлен из высокопрочной стали с твердосплавными напайками
        • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Daewoo DABC 4ST
        • Два режущих инструмента: леска и диск
        • Праймер - быстрый запуск двигателя