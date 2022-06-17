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Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
2.5
2
13 990 ₽
14 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Арт. О00000028814
    2.5
    2
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520

      Бензиновый триммер Daewoo DABC 520

      • -1 000 ₽
      13 990 ₽
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000028814
      2.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8.6
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      13 990 ₽
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая коса Daewoo DABC520 предназначена для стрижки газона на небольших участках. Плечевой ремень делает работу оператора комфортной и неутомительной. Защитный кожух предотвращает попадание на оператора скошенной травы, камней и грязи. В комплект входит два вида режущей оснастки: леска, которая используется для мягкой травы, и диск - для жесткой.

        Преимущества

        • Сбалансированная конструкция бензиновой косы Daewoo DABC520
        • Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Неразборная штанга
        • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
        • Два вида оснастки (леска и диск) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник
        • Ранцевый ремень - для продолжительной работы без усталости