Бензиновый триммер Daewoo DABC 520

Преимущества

Сбалансированная конструкция бензиновой косы Daewoo DABC520

Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика

Низкий уровень шума и вибрации

Неразборная штанга

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Два вида оснастки (леска и диск) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник

Ранцевый ремень - для продолжительной работы без усталости

Бензиновая коса Daewoo DABC520 предназначена для стрижки газона на небольших участках. Плечевой ремень делает работу оператора комфортной и неутомительной. Защитный кожух предотвращает попадание на оператора скошенной травы, камней и грязи. В комплект входит два вида режущей оснастки: леска, которая используется для мягкой травы, и диск - для жесткой.