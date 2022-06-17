Бензиновый триммер Daewoo DABC 520
Арт. О00000028814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|8.6
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Бензиновая коса Daewoo DABC520 предназначена для стрижки газона на небольших участках. Плечевой ремень делает работу оператора комфортной и неутомительной. Защитный кожух предотвращает попадание на оператора скошенной травы, камней и грязи. В комплект входит два вида режущей оснастки: леска, которая используется для мягкой травы, и диск - для жесткой.
Преимущества
- Сбалансированная конструкция бензиновой косы Daewoo DABC520
- Защитный кожух выполнен из ударопрочного ABS-пластика
- Низкий уровень шума и вибрации
- Неразборная штанга
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Два вида оснастки (леска и диск) позволяют скашивать молодую траву, жесткую поросль и кустарник
- Ранцевый ремень - для продолжительной работы без усталости