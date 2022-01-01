Преимущества

Экологичный электро двигатель Daewoo

Два режима работы: воздуходувка и пылесос

Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения

Легкая замена оснастки для перевода из воздуходувки в пылесос

Электронная регулировка оборотов двигателя

Сопло специальной формы для увеличения скорости воздушного потока

Объемный мешок для собранного материала

Система снижения вибрации на рукоятке

Высокая степень измельчения 20:1

Регулируемые колеса на трубе пылесоса для удобства использования

Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E используется для сдувания мелкого мусора, в том числе листьев, травы и тому подобных предметов. Так же можно использовать для всасывания и мульчирования легкого мусора и его сбора в мешок. Изделие не предназначено для всасывания воды и других жидкостей. Рекомендуется для бытового использования в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от - 10 до + 40 °C и относительной влажности не более 80%.