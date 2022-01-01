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Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Арт. О00000033737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Особенности
|плечевой ремень
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Цвет
|оранжевый
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- Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E используется для сдувания мелкого мусора, в том числе листьев, травы и тому подобных предметов. Так же можно использовать для всасывания и мульчирования легкого мусора и его сбора в мешок. Изделие не предназначено для всасывания воды и других жидкостей. Рекомендуется для бытового использования в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от - 10 до + 40 °C и относительной влажности не более 80%.
Преимущества
- Экологичный электро двигатель Daewoo
- Два режима работы: воздуходувка и пылесос
- Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения
- Легкая замена оснастки для перевода из воздуходувки в пылесос
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Сопло специальной формы для увеличения скорости воздушного потока
- Объемный мешок для собранного материала
- Система снижения вибрации на рукоятке
- Высокая степень измельчения 20:1
- Регулируемые колеса на трубе пылесоса для удобства использования