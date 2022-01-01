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Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
7 990 ₽
Воздуходувки
  • Персональная скидка
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Арт. О00000033737
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
  • Персональная скидка
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E
Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E

Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E

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7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033737

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Особенности
плечевой ремень
Цвет
оранжевый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Воздуходувка-пылесос электрическая Daewoo Dabl 3000E используется для сдувания мелкого мусора, в том числе листьев, травы и тому подобных предметов. Так же можно использовать для всасывания и мульчирования легкого мусора и его сбора в мешок. Изделие не предназначено для всасывания воды и других жидкостей. Рекомендуется для бытового использования в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от - 10 до + 40 °C и относительной влажности не более 80%.

    Преимущества

    • Экологичный электро двигатель Daewoo
    • Два режима работы: воздуходувка и пылесос
    • Алюминиевая крыльчатка для эффективного измельчения
    • Легкая замена оснастки для перевода из воздуходувки в пылесос
    • Электронная регулировка оборотов двигателя
    • Сопло специальной формы для увеличения скорости воздушного потока
    • Объемный мешок для собранного материала
    • Система снижения вибрации на рукоятке
    • Высокая степень измельчения 20:1
    • Регулируемые колеса на трубе пылесоса для удобства использования