Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E

DAEWOO DACS 1900E 1850 Вт это модель электрической пилы, которая обладает сравнительно небольшими размерами и большой производительностью. По сравнению с бензопилами, электропила не производит выхлопных газов, что дает возможность использовать ее не только в открытом пространстве, но и в помещениях. Пила оснащена зубчатым упором, который помогает фиксировать распиливаемый предмет и создавать ровный срез, а также оборудована передней рукояткой, которая облегчает управление пилой. Дозаправка масла всегда будет своевременной благодаря индикации уровня масла на панели управления пилой. Модель DAEWOO DACS 1900E купить можно для выполнения повседневных бытовых задач.

Преимущества электропилы DAEWOO DACS 1900E:

Компактная;

Практичная;

Не создает выхлопов;

Безопасная;

Простая в обслуживании.

Комплектация: