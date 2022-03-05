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Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
4.0
1
5 990 ₽
6 490 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Арт. О00000016603
4.0
1
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E

Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E

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  • -500 ₽
5 990 ₽
6 490 ₽
за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016603
4.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Мощность, Вт
1850
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -500 ₽
5 990 ₽
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • DAEWOO DACS 1900E 1850 Вт это модель электрической пилы, которая обладает сравнительно небольшими размерами и большой производительностью. По сравнению с бензопилами, электропила не производит выхлопных газов, что дает возможность использовать ее не только в открытом пространстве, но и в помещениях. Пила оснащена зубчатым упором, который помогает фиксировать распиливаемый предмет и создавать ровный срез, а также оборудована передней рукояткой, которая облегчает управление пилой. Дозаправка масла всегда будет своевременной благодаря индикации уровня масла на панели управления пилой. Модель DAEWOO DACS 1900E купить можно для выполнения повседневных бытовых задач.

    Преимущества электропилы DAEWOO DACS 1900E:

    • Компактная;
    • Практичная;
    • Не создает выхлопов;
    • Безопасная;
    • Простая в обслуживании.

    Комплектация:

    • Цепная электрическая пила;
    • Направляющая шина;
    • Защитный кожух цепи;
    • Руководство по эксплуатации;
    • Упаковка.