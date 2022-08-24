Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см

Преимущества

Мощный 2-х тактный двигатель DAEWOO 052 Series отличается увеличенным сроком службы, сниженным уровнем шума и уменьшенным расходом топлива на 20%

Магнезиевый корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью

Крепление рукояток осуществлено через антивибрационные узлы

Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива

Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры

Быстрое переключение из летнего в зимний режим эксплуатации

Тормоз цепи для безопасной работы

Доступ к воздушному фильтру без использования инструмента - простота обслуживания бензиновой пилы DAEWOO DACS5218XT

Низкопрофильная цепь с шагом 0,325 дюйма подойдет для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток

Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа

Защита от произвольного включения

Максимальные обороты: 10000 об/мин

Вес снаряженной бензопилы (без топлива): 6.2 кг, вес базового блока: 5.2 кг

Бензиновая пила DAEWOO DACS5218XT применяется для распиливания древесины в домашнем и фермерском хозяйствах. У данной модели используется низкопрофильная цепь с шагом 0.325 дюйма, которая отличается пониженной вибрацией. Специальный тормоз аварийной остановки обеспечивает безопасность при работе с инструментом. Пила оборудована 2-х тактным двигателем DAEWOO 052 Series, который отличается сниженным расходом топлива и уровнем шума.