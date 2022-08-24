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Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
5.0
1
11 990 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Арт. О00000040594
5.0
1
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
  • Персональная скидка
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см
Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см

Daewoo Dacs 5218XT Бензопила 52 см3, 3,4 л.с, шина 45см

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11 990 ₽
за штуку
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040594
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
6.3
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая пила DAEWOO DACS5218XT применяется для распиливания древесины в домашнем и фермерском хозяйствах. У данной модели используется низкопрофильная цепь с шагом 0.325 дюйма, которая отличается пониженной вибрацией. Специальный тормоз аварийной остановки обеспечивает безопасность при работе с инструментом. Пила оборудована 2-х тактным двигателем DAEWOO 052 Series, который отличается сниженным расходом топлива и уровнем шума.

    Преимущества 

    • Мощный 2-х тактный двигатель DAEWOO 052 Series отличается увеличенным сроком службы, сниженным уровнем шума и уменьшенным расходом топлива на 20%
    • Магнезиевый корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью
    • Крепление рукояток осуществлено через антивибрационные узлы
    • Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива
    • Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры
    • Быстрое переключение из летнего в зимний режим эксплуатации
    • Тормоз цепи для безопасной работы
    • Доступ к воздушному фильтру без использования инструмента - простота обслуживания бензиновой пилы DAEWOO DACS5218XT
    • Низкопрофильная цепь с шагом 0,325 дюйма подойдет для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток
    • Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа
    • Защита от произвольного включения
    • Максимальные обороты: 10000 об/мин
    • Вес снаряженной бензопилы (без топлива): 6.2 кг, вес базового блока: 5.2 кг