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DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
5.0
1
13 990 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
Арт. О00000040595
5.0
1
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
  • Персональная скидка
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см
DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см

DAEWOO DACS 5820XT Бензопила 58см3, 4.5 л.с, шина 50см

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13 990 ₽
за штуку
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040595
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
6.72
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая пила DAEWOO DACS5820XT с двигателем объемом 58 куб.см легко справится с распиливаем бревен, валкой деревьев и обрезкой сучьев. Магнезиевый стартер с системой легкого запуска Easy Start гарантирует быстрый ввод в эксплуатацию. Пила обладает антивибрационной системой, что способствует комфортной работе длительное время без негативных последствий. При нажатии на защитный щиток моментально срабатывает тормоз цепи, что гарантирует безопасность. На задней рукоятке расположен стопор рычага газа для защиты от произвольного включения.

    Преимущества 

    • Мощный 2-х тактный двигатель DAEWOO 058 Series отличается увеличенным сроком службы, сниженным уровнем шума и уменьшенным расходом топлива на 20%
    • Магнезиевый корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью
    • Крепление рукояток осуществлено через антивибрационные узлы
    • Система легкого запуска Easy Start
    • Воздушная система охлаждения двигателя
    • Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива
    • Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры
    • Тормоз цепи для безопасной работы
    • Доступ к воздушному фильтру без использования инструмента - простота обслуживания бензиновой пилы DAEWOO DACS5820XT
    • Низкопрофильная цепь с шагом 0,325 дюйма подойдет для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток
    • Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа
    • Защита от произвольного включения
    • Максимальные обороты: 9500 об/мин
    • Вес снаряженной бензопилы (без топлива): 6.72 кг, вес базового блока: 5.5 кг