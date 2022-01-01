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Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Арт. О00000035315
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
    Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565

      Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035315

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Дальность выброса, м
      		13
      Габариты, мм
      		1160x750x640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 8565 предназначен для расчистки территории от снега. Простота запуска. Электрический стартер облегчает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Оснащен металлическими шнеками-ледорубами с агрессивным профилем для эффективной работы с обледенелым и слежавшимся снегом. Все рабочие элементы расположены на панели управления для удобства пользователя.

        Преимущества

        • Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки
        • Максимальный набор скоростей позволяет изменять скорость снегоуборщика быстро и без усилий
        • Центр тяжести машины расположен на уровне двигателя и колес, что обеспечивает идеальную проходимость, маневренность и низкую нагрузку на оператора
        • 2-сторонние 2-составные направляющие лыжи устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
        • Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя
        • Срезные болты на шнеках защищают редуктор от перегрузок
        • Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют проходимость DAEWOO DAST 8565 даже при высоком снежном покрове
        • Зимний двигатель DAEWOO серии OHV
        • Датчик уровня масла
        • Защита от ржавчины ZN+