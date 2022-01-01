Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565

Преимущества

Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки

Максимальный набор скоростей позволяет изменять скорость снегоуборщика быстро и без усилий

Центр тяжести машины расположен на уровне двигателя и колес, что обеспечивает идеальную проходимость, маневренность и низкую нагрузку на оператора

2-сторонние 2-составные направляющие лыжи устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений

Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя

Срезные болты на шнеках защищают редуктор от перегрузок

Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют проходимость DAEWOO DAST 8565 даже при высоком снежном покрове

Зимний двигатель DAEWOO серии OHV

Датчик уровня масла

Защита от ржавчины ZN+

Бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 8565 предназначен для расчистки территории от снега. Простота запуска. Электрический стартер облегчает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Оснащен металлическими шнеками-ледорубами с агрессивным профилем для эффективной работы с обледенелым и слежавшимся снегом. Все рабочие элементы расположены на панели управления для удобства пользователя.