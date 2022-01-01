Снегоуборщик бензиновый Daewoo Dast 8565
Арт. О00000035315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Дальность выброса, м
|13
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Габариты, мм
|1160x750x640
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- Бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 8565 предназначен для расчистки территории от снега. Простота запуска. Электрический стартер облегчает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Оснащен металлическими шнеками-ледорубами с агрессивным профилем для эффективной работы с обледенелым и слежавшимся снегом. Все рабочие элементы расположены на панели управления для удобства пользователя.
Преимущества
- Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки
- Максимальный набор скоростей позволяет изменять скорость снегоуборщика быстро и без усилий
- Центр тяжести машины расположен на уровне двигателя и колес, что обеспечивает идеальную проходимость, маневренность и низкую нагрузку на оператора
- 2-сторонние 2-составные направляющие лыжи устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
- Усиленный редуктор с двумя дополнительными опорами передает до 95% крутящего момента двигателя
- Срезные болты на шнеках защищают редуктор от перегрузок
- Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют проходимость DAEWOO DAST 8565 даже при высоком снежном покрове
- Зимний двигатель DAEWOO серии OHV
- Датчик уровня масла
- Защита от ржавчины ZN+