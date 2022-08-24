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Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
5.0
1
32 990 ₽
Культиваторы электрические
  • Персональная скидка
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Арт. О00000014355
5.0
1
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
  • Персональная скидка
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E

Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E

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32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000014355
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Мощность, кВт
2.5
Вес, кг
29
Наличие реверса
Нет
Колеса
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Нет в наличии
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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E отличается малошумностью, отсутствием выхлопных газов и низким уровнем вибрации. Оснащен электродвигателем мощностью 2500 Вт, саблевидными фрезами. Быстро производит вспашку почвы. Панель управления регулируется по высоте. Предусмотрена защита растений при обработке. Транспортировочное колесо обеспечивает легкость перемещения агрегата по обрабатываемой площади.

    Преимущества 

    • Индукционный двигатель DAEWOO мощностью 2500 Вт
    • 16 саблевидных кованых фрез
    • Боковые диски-кромкорезы - защита растений во время вспашки
    • Панель оператора регулируется по высоте
    • Эргономичная рукоятка включения
    • Защита от ржавчины
    • Отсутствие выхлопных газов