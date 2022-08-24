Преимущества

Индукционный двигатель DAEWOO мощностью 2500 Вт

16 саблевидных кованых фрез

Боковые диски-кромкорезы - защита растений во время вспашки

Панель оператора регулируется по высоте

Эргономичная рукоятка включения

Защита от ржавчины

Отсутствие выхлопных газов

Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E отличается малошумностью, отсутствием выхлопных газов и низким уровнем вибрации. Оснащен электродвигателем мощностью 2500 Вт, саблевидными фрезами. Быстро производит вспашку почвы. Панель управления регулируется по высоте. Предусмотрена защита растений при обработке. Транспортировочное колесо обеспечивает легкость перемещения агрегата по обрабатываемой площади.