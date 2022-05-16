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Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
5.0
1
34 990 ₽
Культиваторы электрические
  • Персональная скидка
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Арт. О00000026301
5.0
1
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
  • Персональная скидка
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER

Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER

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34 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000026301
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Мощность, кВт
2.5
Вес, кг
29
Наличие реверса
Нет
Колеса
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
34 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER используется для обработки земельных участков небольших размеров. Подойдет для окучивания и прополки междурядий. Для большей маневренности аппарата предусмотрена задняя передача. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках.

    Преимущества

    • Электрический асинхронный двигатель DAEWOO - экологичность
    • Реверс позволяет вытащить культиватор в случае застревания
    • Разборная цепная трансмиссия
    • Саблевидные кованые фрезы - эффективная обработка
    • Боковые диски-кромкорезы защищают посадки от ножей и способствуют многократному измельчению почвы
    • Эргономичная рукоятка включения - комфорт
    • Защита от ржавчины - надежность
    • Простата в эксплуатации и обслуживании
    • Низкий уровень шума и вибрации
    • Небольшой вес и габариты