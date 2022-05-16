Преимущества

Электрический асинхронный двигатель DAEWOO - экологичность

Реверс позволяет вытащить культиватор в случае застревания

Разборная цепная трансмиссия

Саблевидные кованые фрезы - эффективная обработка

Боковые диски-кромкорезы защищают посадки от ножей и способствуют многократному измельчению почвы

Эргономичная рукоятка включения - комфорт

Защита от ржавчины - надежность

Простата в эксплуатации и обслуживании

Низкий уровень шума и вибрации

Небольшой вес и габариты

Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER используется для обработки земельных участков небольших размеров. Подойдет для окучивания и прополки междурядий. Для большей маневренности аппарата предусмотрена задняя передача. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках.