- Персональная скидка
Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER
Арт. О00000026301
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, кВт
|2.5
|
Вес, кг
|29
|
Наличие реверса
|Нет
|
Колеса
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Электрический культиватор DAEWOO DAT 2500ER используется для обработки земельных участков небольших размеров. Подойдет для окучивания и прополки междурядий. Для большей маневренности аппарата предусмотрена задняя передача. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках.
Преимущества
- Электрический асинхронный двигатель DAEWOO - экологичность
- Реверс позволяет вытащить культиватор в случае застревания
- Разборная цепная трансмиссия
- Саблевидные кованые фрезы - эффективная обработка
- Боковые диски-кромкорезы защищают посадки от ножей и способствуют многократному измельчению почвы
- Эргономичная рукоятка включения - комфорт
- Защита от ржавчины - надежность
- Простата в эксплуатации и обслуживании
- Низкий уровень шума и вибрации
- Небольшой вес и габариты