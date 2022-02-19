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Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
5.0
1
32 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Арт. О00000010935
5.0
1
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости

Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000010935
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
22.8
Габариты, мм
515x450x370
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления DAEWOO DAW 700 предназначена для чистки автомобилей, мотоциклов, катеров, фургонов, аллей, плитки, деревянных изделий и т.д. Функция самостоятельного забора воды позволяет получать воду из бочек, ведер и т.д. Алюминиевое сопло увеличивает срок службы мойки. Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса мойки обеспечивает ее электробезопасность.

    Преимущества

    • Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
    • Латунные гильзы поршней со встроенными износостойкими манжетами высокого давления, в алюминиевом корпусе двигателя - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW700
    • Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
    • Колеса для удобства транспортировки
    • Удобное хранение пистолета
    • Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц