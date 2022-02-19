Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 700 предназначена для чистки автомобилей, мотоциклов, катеров, фургонов, аллей, плитки, деревянных изделий и т.д. Функция самостоятельного забора воды позволяет получать воду из бочек, ведер и т.д. Алюминиевое сопло увеличивает срок службы мойки. Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса мойки обеспечивает ее электробезопасность.

Преимущества