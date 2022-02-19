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Мойка высокого давления Daewoo DAW 700 для воды из емкости
Арт. О00000010935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|22.8
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Габариты, мм
|515x450x370
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- Мойка высокого давления DAEWOO DAW 700 предназначена для чистки автомобилей, мотоциклов, катеров, фургонов, аллей, плитки, деревянных изделий и т.д. Функция самостоятельного забора воды позволяет получать воду из бочек, ведер и т.д. Алюминиевое сопло увеличивает срок службы мойки. Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса мойки обеспечивает ее электробезопасность.
Преимущества
- Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
- Латунные гильзы поршней со встроенными износостойкими манжетами высокого давления, в алюминиевом корпусе двигателя - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW700
- Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
- Колеса для удобства транспортировки
- Удобное хранение пистолета
- Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц