Преимущества

Латунная помпа - надежность

Пеногенератор в комплекте - эффективная очистка поверхностей

Четыре быстросъемные насадки на сопло - возможность подобрать оптимальный режим мойки

Профессиональный пистолет с металлическим соплом - удобство

Автоматическое отключение - безопасность

Армированный шланг высокого давления длиной 10 метров

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 750 предназначена для очистки различных поверхностей от загрязнений. Все части пистолета, контактирующие с водой, изготовлены из стали. Они устойчивы к перепадам давления и температур, что обеспечивает долгий срок службы. В комплект входит пеногенератор, он обеспечивает быстрое и экономичное нанесение пены на поверхность и упрощает процесс очистки. Для удобства хранения на корпусе аппарата предусмотрен держатель пистолета и сменных сопел.