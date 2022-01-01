Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
36 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Арт. О00000026356
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Мойка высокого давления Daewoo DAW 750

Мойка высокого давления Daewoo DAW 750

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
Арт. О00000026356

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
27.5
Габариты, мм
610x555x530
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Активная пена Grass Active Foam Truck 113191 (6 кг)
2 580 ₽
Активная пена Grass Active Foam Truck 113191 (6 кг)
Редуктор кислородный Кедр БКО-50-4М
1 910 ₽
Редуктор кислородный Кедр БКО-50-4М
Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
460 ₽
5.0
Зажимные клещи Кобальт 647-291 (250 мм, полукруглые губки)
Древесный уголь (береза, 3 кг)
215 ₽
Древесный уголь (береза, 3 кг)
Жидкость для розжига Дух Костра, 0.5л, с крышкой пуш-пул
90 ₽
4.0
Жидкость для розжига Дух Костра, 0.5л, с крышкой пуш-пул
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
Нет в наличии
5.0
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления DAEWOO DAW 750 предназначена для очистки различных поверхностей от загрязнений. Все части пистолета, контактирующие с водой, изготовлены из стали. Они устойчивы к перепадам давления и температур, что обеспечивает долгий срок службы. В комплект входит пеногенератор, он обеспечивает быстрое и экономичное нанесение пены на поверхность и упрощает процесс очистки. Для удобства хранения на корпусе аппарата предусмотрен держатель пистолета и сменных сопел.

    Преимущества

    • Латунная помпа - надежность
    • Пеногенератор в комплекте - эффективная очистка поверхностей
    • Четыре быстросъемные насадки на сопло - возможность подобрать оптимальный режим мойки
    • Профессиональный пистолет с металлическим соплом - удобство
    • Автоматическое отключение - безопасность
    • Армированный шланг высокого давления длиной 10 метров