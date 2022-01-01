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Мойка высокого давления Daewoo DAW 750
Арт. О00000026356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|27.5
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Габариты, мм
|610x555x530
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- Мойка высокого давления DAEWOO DAW 750 предназначена для очистки различных поверхностей от загрязнений. Все части пистолета, контактирующие с водой, изготовлены из стали. Они устойчивы к перепадам давления и температур, что обеспечивает долгий срок службы. В комплект входит пеногенератор, он обеспечивает быстрое и экономичное нанесение пены на поверхность и упрощает процесс очистки. Для удобства хранения на корпусе аппарата предусмотрен держатель пистолета и сменных сопел.
Преимущества
- Латунная помпа - надежность
- Пеногенератор в комплекте - эффективная очистка поверхностей
- Четыре быстросъемные насадки на сопло - возможность подобрать оптимальный режим мойки
- Профессиональный пистолет с металлическим соплом - удобство
- Автоматическое отключение - безопасность
- Армированный шланг высокого давления длиной 10 метров