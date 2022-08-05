Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
Арт. О00000035498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 48SP для своевременного очищения оснащена индикатором заполнения травосборника. Благодаря бензиновому двигателю позволяет быть независимым от розетки. Регулировка высоты скоса осуществляется одним рычагом в десяти уровнях. Стальной корпус увеличивает надежность и срок службы устройства.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (10 уровней)
- Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
- Индикатор наполнения травосборника
- Корпус из стали DAEWOO DLM 48SP - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
- Аэродинамический нож высокой прочности