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Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
5.0
1
29 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
    Арт. О00000035498
    5.0
    1
    Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
    Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
    Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
    Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
      Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
      Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
      Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см
      Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см

      Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000035498
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 48SP для своевременного очищения оснащена индикатором заполнения травосборника. Благодаря бензиновому двигателю позволяет быть независимым от розетки. Регулировка высоты скоса осуществляется одним рычагом в десяти уровнях. Стальной корпус увеличивает надежность и срок службы устройства.

        Преимущества 

        • Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (10 уровней)
        • Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
        • Индикатор наполнения травосборника
        • Корпус из стали DAEWOO DLM 48SP - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
        • Аэродинамический нож высокой прочности