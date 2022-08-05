Daewoo DLM 48SP Газонокосилка бензиновая самоходная 48см

Преимущества

Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (10 уровней)

Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность

Индикатор наполнения травосборника

Корпус из стали DAEWOO DLM 48SP - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения

Аэродинамический нож высокой прочности

Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 48SP для своевременного очищения оснащена индикатором заполнения травосборника. Благодаря бензиновому двигателю позволяет быть независимым от розетки. Регулировка высоты скоса осуществляется одним рычагом в десяти уровнях. Стальной корпус увеличивает надежность и срок службы устройства.