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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Арт. О00000018170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Мощность, л.с.
|5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 50SP - надежная самоходная модель, которая помогает ухаживать за газоном, садом и прочими участками с травяным покрытием. Бензиновый двигатель отличается внушительным ресурсом мощности. Аэродинамический нож высокой прочности прослужит длительное время. Вместительный травосборник оснащен индикатором для контроля заполнения. Функция мульчирования позволяет повысить плодородие обрабатываемой почвы.
Преимущества
- Складная конструкция
- Прочный стальной корпус
- Плавный ход и маневренность
- Облегченный запуск двигателя
- Защита от ржавчины и коррозии
- Регулируемая рукоятка для удобства оператора
- Турбонож из высокопрочной стали не требует частой заточки
- Настройка режущей деки производится в одно движение путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления DAEWOO DLM 50SP