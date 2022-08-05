Преимущества

Складная конструкция

Прочный стальной корпус

Плавный ход и маневренность

Облегченный запуск двигателя

Защита от ржавчины и коррозии

Регулируемая рукоятка для удобства оператора

Турбонож из высокопрочной стали не требует частой заточки

Настройка режущей деки производится в одно движение путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления DAEWOO DLM 50SP

Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 50SP - надежная самоходная модель, которая помогает ухаживать за газоном, садом и прочими участками с травяным покрытием. Бензиновый двигатель отличается внушительным ресурсом мощности. Аэродинамический нож высокой прочности прослужит длительное время. Вместительный травосборник оснащен индикатором для контроля заполнения. Функция мульчирования позволяет повысить плодородие обрабатываемой почвы.