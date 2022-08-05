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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
5.0
1
36 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Арт. О00000018170
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP
Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP

Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 50SP

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36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000018170
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Мощность, л.с.
5
Тактность двигателя
четырехтактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 50SP - надежная самоходная модель, которая помогает ухаживать за газоном, садом и прочими участками с травяным покрытием. Бензиновый двигатель отличается внушительным ресурсом мощности. Аэродинамический нож высокой прочности прослужит длительное время. Вместительный травосборник оснащен индикатором для контроля заполнения. Функция мульчирования позволяет повысить плодородие обрабатываемой почвы.

    Преимущества

    • Складная конструкция
    • Прочный стальной корпус
    • Плавный ход и маневренность
    • Облегченный запуск двигателя
    • Защита от ржавчины и коррозии
    • Регулируемая рукоятка для удобства оператора
    • Турбонож из высокопрочной стали не требует частой заточки
    • Настройка режущей деки производится в одно движение путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления DAEWOO DLM 50SP