Преимущества

Профессиональный двигатель DAEWOO

Быстрый запуск

Индикатор напряжения

Умная защита от перегрузок

Датчик уровня масла

Низкий уровень шума

Инверторная технология

Металлический топливный бак

100% медный альтернатор

Гарантия Daewoo

Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель отличается большой продолжительностью работы на одной заправке бака (14 часов при 50% нагрузке). Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.