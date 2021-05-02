Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
1.0
1
49 990 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Арт. О00000016605
1.0
1
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
  • Персональная скидка
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i

Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000016605
1.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1.39
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
175 ₽
5.0
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
Удлинитель УШ-10 9632777
920 ₽
5.0
Удлинитель УШ-10 9632777
Топливная канистра AVS TPK-Z 10
520 ₽
5.0
Топливная канистра AVS TPK-Z 10
Канистра для топлива AVS (20 л)
2 170 ₽
5.0
Канистра для топлива AVS (20 л)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
12 850 ₽
13 399 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
  • -549 ₽
Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
3 624 ₽
4 370 ₽
4.5
Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
  • -746 ₽
Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
460 ₽
Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
970 ₽
4.0
Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
725 ₽
Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30
1 190 ₽
Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
Нет в наличии
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
Смотреть
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Нет в наличии
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель отличается большой продолжительностью работы на одной заправке бака (14 часов при 50% нагрузке). Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.

    Преимущества

    • Профессиональный двигатель DAEWOO
    • Быстрый запуск
    • Индикатор напряжения
    • Умная защита от перегрузок
    • Датчик уровня масла
    • Низкий уровень шума
    • Инверторная технология
    • Металлический топливный бак
    • 100% медный альтернатор
    • Гарантия Daewoo