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Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i
Арт. О00000016605
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.39
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- Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 5600i подходит для энергоснабжения бытовой техники и осветительных приборов. Четырехтактный бензиновый двигатель отличается большой продолжительностью работы на одной заправке бака (14 часов при 50% нагрузке). Современная инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет подключать особо чувствительную электронику. Датчик уровня масла предотвращает поломку двигателя, вовремя сигнализируя о необходимости проведения технического обслуживания.
Преимущества
- Профессиональный двигатель DAEWOO
- Быстрый запуск
- Индикатор напряжения
- Умная защита от перегрузок
- Датчик уровня масла
- Низкий уровень шума
- Инверторная технология
- Металлический топливный бак
- 100% медный альтернатор
- Гарантия Daewoo