Лазерный дальномер Condtrol X1

Condtrol X1 лазерный дальномер разработан специально для работы в помещении. Маленький дальномер прекрасно помещается в руке, удобен в работе, а благодаря малому весу может располагаться даже в кармане рубашки. Прибор Condtrol X1 имеет набор функций, необходимых для работы: площадь помещения, объем помещения, функция Пифагора, сложение и вычитание. Высокая точность ±2 мм позволяет проводить точные измерения в диапазоне от 10 см до 30 метров.