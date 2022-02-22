Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Condtrol X1
4.5
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol X1
    Арт. X3030652
    4.5
    2
    Лазерный дальномер Condtrol X1
    Лазерный дальномер Condtrol X1
      Лазерный дальномер Condtrol X1
      Лазерный дальномер Condtrol X1

      Лазерный дальномер Condtrol X1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030652
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Condtrol X1 лазерный дальномер разработан специально для работы в помещении. Маленький дальномер прекрасно помещается в руке, удобен в работе, а благодаря малому весу может располагаться даже в кармане рубашки. Прибор Condtrol X1 имеет набор функций, необходимых для работы: площадь помещения, объем помещения, функция Пифагора, сложение и вычитание. Высокая точность ±2 мм позволяет проводить точные измерения в диапазоне от 10 см до 30 метров.