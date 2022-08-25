Преимущества

Измеряет расстояния от 5 см до 40 м с погрешностью всего 3 мм

Работает в любых условиях освещенности, как на улице, так и в помещении

Позволяет выполнить до 5000 измерений на одном комплекте батарей

Звуковое сопровождение нажатия клавиш

Лазерный дальномер Интерскол ЛД-40 предназначен для измерения расстояний прямым или косвенным способами, служит также для вычисления площадей и объемов. Прибор посылает лазерный импульс, который отражается, встретив препятствие, что и служит основой для измерения расстояния. По-настоящему прогрессивная замена привычной рулетке.