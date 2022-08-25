Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
    Арт. X3030632
    5.0
    1
    Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
    Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
      Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
      Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40

      Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030632
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Интерскол ЛД-40  предназначен для измерения расстояний прямым или косвенным способами, служит также для вычисления площадей и объемов. Прибор посылает лазерный импульс, который отражается, встретив препятствие, что и служит основой для измерения расстояния. По-настоящему прогрессивная замена привычной рулетке.

        Преимущества

        • Измеряет расстояния от 5 см до 40 м с погрешностью всего 3 мм
        • Работает в любых условиях освещенности, как на улице, так и в помещении
        • Позволяет выполнить до 5000 измерений на одном комплекте батарей
        • Звуковое сопровождение нажатия клавиш