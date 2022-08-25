Дальномер ИНТЕРСКОЛ ЛД-40
Арт. X3030632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Интерскол ЛД-40 предназначен для измерения расстояний прямым или косвенным способами, служит также для вычисления площадей и объемов. Прибор посылает лазерный импульс, который отражается, встретив препятствие, что и служит основой для измерения расстояния. По-настоящему прогрессивная замена привычной рулетке.
Преимущества
- Измеряет расстояния от 5 см до 40 м с погрешностью всего 3 мм
- Работает в любых условиях освещенности, как на улице, так и в помещении
- Позволяет выполнить до 5000 измерений на одном комплекте батарей
- Звуковое сопровождение нажатия клавиш