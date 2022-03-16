Подробное описание товара

Ключевые технические характеристики

Масса устройства составляет 0,12 кг.

Особенности и преимущества

Применяется с газовыми котлами.

Автоматизирует поддержание комфортных условий.

Комплектация

Датчик Baxi KHG 714062112. Инструкция по эксплуатации.

Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112 представляет собой комплектующее приспособление, ориентированное на подключение к нагревательным системам производителя. Прибор предназначен для уличного монтажа. Используется для получения показаний о температуре снаружи. Устройство передает данные для автоматической регулировки уровня нагрева котлами.