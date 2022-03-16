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Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112
5.0
2
Найти аналог
Для котлов
    Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112
    Арт. X16912226
    5.0
    2
    Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112

      Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912226
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Вес, кг
      		0.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара

        Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112 представляет собой комплектующее приспособление, ориентированное на подключение к нагревательным системам производителя. Прибор предназначен для уличного монтажа. Используется для получения показаний о температуре снаружи. Устройство передает данные для автоматической регулировки уровня нагрева котлами.

        Ключевые технические характеристики

        • Масса устройства составляет 0,12 кг.

        Особенности и преимущества

        • Применяется с газовыми котлами.
        • Автоматизирует поддержание комфортных условий.

        Комплектация

        1. Датчик Baxi KHG 714062112.
        2. Инструкция по эксплуатации.