Подробное описание товара
Датчик уличной температуры Baxi KHG 714062112 представляет собой комплектующее приспособление, ориентированное на подключение к нагревательным системам производителя. Прибор предназначен для уличного монтажа. Используется для получения показаний о температуре снаружи. Устройство передает данные для автоматической регулировки уровня нагрева котлами.
Ключевые технические характеристики
- Масса устройства составляет 0,12 кг.
Особенности и преимущества
- Применяется с газовыми котлами.
- Автоматизирует поддержание комфортных условий.
Комплектация
- Датчик Baxi KHG 714062112.
- Инструкция по эксплуатации.