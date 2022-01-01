Датчик дождя GARDENA 01189-2000000

клапаны системы полива C 1060 solar plus, C 1060 plus, C 1030 plus (арт. 1866-20, 1864-20, 1862-20),

таймеры подачи воды T 1030 plus, T 1030 Duo plus, T 1030 card (арт. 1860-20, 1870-20, 1830-20),

системы управления поливом 4040 modular, 4030 и 6030 (арт. 1276-20, 1283-20, 1284-20),

регулятор (арт. 1250-20) и система полива горшечных растений (арт. 1407-20).

Датчик дождя GARDENA 01189 предназначен для контроля за выпадением естественных осадков в системах автоматического полива. Если дождь начинается в процессе полива, то полив прекращается, либо не начинается, если идет дождь. Оптико-электронный принцип работы датчика обеспечивает быстрое срабатывание устройства, что обеспечивает экономию воды. Датчик дождя можно разместить на грядке рядом с растениями, либо установить на твердую поверхность. Датчик снабжен кабелем длиной 5 м со штекером. Для работы устройства необходима алкалиновая батарея 9 В (не входит в комплект поставки). Такой батареи хватает примерно на год работы устройства Датчик предусматривает возможность подключения к следующим устройствам GARDENA: