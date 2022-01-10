Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода

Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Цельнометаллическим патроном с блокировкой шпинделя

Функция осевого удара для сверления камня

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.1.2.70

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.1.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Подсветка обеспечивает отличный обзор рабочей зоны без теней даже при слабом освещение.