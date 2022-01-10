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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК
5.0
1
7 443 ₽
8 270 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК
    Арт. О00000028574
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК

      • -827 ₽
      7 443 ₽
      8 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028574
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -827 ₽
      7 443 ₽
      8 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.1.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Подсветка обеспечивает отличный обзор рабочей зоны без теней даже при слабом освещение.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода
        • Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
        • Цельнометаллическим патроном с блокировкой шпинделя
        • Функция осевого удара для сверления камня
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.1.2.70