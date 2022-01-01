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Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Арт. О00000039061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Уровень шума, дБ
|92
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- Бензиновый генератор инверторного типа DDE G350i 794-968 предназначен для производства переменного электрического тока путем преобразования механической энергии в электрическую. Изделие отвечает современным техническим стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период. Генератор оснащён 4-хтактным двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, асинхронным альтернатором с медной обмоткой, блоком автоматической регулировки напряжения (AVR). Данная модель рекомендована в качестве резервного источника питания с наработкой до 500 часов.
Преимущества
- Высокое качество выходного тока
- Экономичный расход топлива
- Компактная конструкция
- Низкий вес