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Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
31 999 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Арт. О00000039061
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
  • Персональная скидка
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968
Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968

Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968

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31 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000039061

Характеристики

Производитель
DDE
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Стартер
ручной
Уровень шума, дБ
92
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
31 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый генератор инверторного типа DDE G350i 794-968 предназначен для производства переменного электрического тока путем преобразования механической энергии в электрическую. Изделие отвечает современным техническим стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период. Генератор оснащён 4-хтактным двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, асинхронным альтернатором с медной обмоткой, блоком автоматической регулировки напряжения (AVR). Данная модель рекомендована в качестве резервного источника питания с наработкой до 500 часов.

    Преимущества

    • Высокое качество выходного тока
    • Экономичный расход топлива
    • Компактная конструкция
    • Низкий вес