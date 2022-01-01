Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i 794-968

Преимущества

Высокое качество выходного тока

Экономичный расход топлива

Компактная конструкция

Низкий вес

Бензиновый генератор инверторного типа DDE G350i 794-968 предназначен для производства переменного электрического тока путем преобразования механической энергии в электрическую. Изделие отвечает современным техническим стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период. Генератор оснащён 4-хтактным двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, асинхронным альтернатором с медной обмоткой, блоком автоматической регулировки напряжения (AVR). Данная модель рекомендована в качестве резервного источника питания с наработкой до 500 часов.