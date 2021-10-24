Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л

Преимущества

Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей. Диапазон рабочих температур: -40оС +120оС

Масло-смазка многофункциональная, антифрикционная, водостойкая смазка с ЕР присадками Multipurpose ЕР-0 Grease DDE 241-543 подходит для смазки червячного редуктора бензиновых и электрических культиваторов, редукторов мотобуров, тяжелых перфораторов, УШМ, "пьяного подшипника" перфоратора