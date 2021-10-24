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Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
4.0
1
180 ₽
Универсальные смазки
    Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
    Арт. О00000030912
    4.0
    1
    Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
    Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
      Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
      Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л

      Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030912
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		паста
      Объем, мл
      		100
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло-смазка многофункциональная, антифрикционная, водостойкая смазка с ЕР присадками Multipurpose ЕР-0 Grease DDE 241-543 подходит для смазки червячного редуктора бензиновых и электрических культиваторов, редукторов мотобуров, тяжелых перфораторов, УШМ, "пьяного подшипника" перфоратора

        Преимущества

        • Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей. Диапазон рабочих температур: -40оС +120оС