Масло-смазка многофункциональная DDE Multipurpose ЕР-0 Grease 241-543, 1 л
Арт. О00000030912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|паста
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Объем, мл
|100
- Масло-смазка многофункциональная, антифрикционная, водостойкая смазка с ЕР присадками Multipurpose ЕР-0 Grease DDE 241-543 подходит для смазки червячного редуктора бензиновых и электрических культиваторов, редукторов мотобуров, тяжелых перфораторов, УШМ, "пьяного подшипника" перфоратора
Преимущества
- Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей. Диапазон рабочих температур: -40оС +120оС