Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
Арт. О00000030913
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Тип
|паста
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Объем, мл
|100
- Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-1 Grease 0,1л DDE 241-536 используется для смазки цепных редукторов культиваторов, редукторов газонокосилок, редукторов цепных и дисковых электропил, ведомых звездочек цепных пил, редукторных блоков легких перфораторов, редукторов электроотверток и дрелей-миксеров, подшипников до 10 000 об/мин
Преимущества
- Смазывание вращающихся частей защищает их от коррозии и продлевает срок службы