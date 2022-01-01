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Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
180 ₽
Смазки
    Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
    Арт. О00000030913
    Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
    Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
      Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л
      Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л

      Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030913

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		паста
      Объем, мл
      		100
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-1 Grease 0,1л DDE 241-536 используется для смазки цепных редукторов культиваторов, редукторов газонокосилок, редукторов цепных и дисковых электропил, ведомых звездочек цепных пил, редукторных блоков легких перфораторов, редукторов электроотверток и дрелей-миксеров, подшипников до 10 000 об/мин

        Преимущества

        • Смазывание вращающихся частей защищает их от коррозии и продлевает срок службы