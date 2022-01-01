Масло-смазка многофункциональная NLGI 1 DDE Multipurpose ЕР-1 Grease 241-536, 1 л

Преимущества

Смазывание вращающихся частей защищает их от коррозии и продлевает срок службы

Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-1 Grease 0,1л DDE 241-536 используется для смазки цепных редукторов культиваторов, редукторов газонокосилок, редукторов цепных и дисковых электропил, ведомых звездочек цепных пил, редукторных блоков легких перфораторов, редукторов электроотверток и дрелей-миксеров, подшипников до 10 000 об/мин