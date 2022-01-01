Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Фильтр заборный (сетка всасывающая) DDE 798-911 с обратным клапаном СВ-80 (D-3") предназначен для защиты всасывающей линии и насоса/помпы от попадания в них из водоисточника посторонних предметов, которые могут засорить и повредить насос/помпу, а также для удержания воды во всасывающей линии при кратковременном прекращении её подачи.