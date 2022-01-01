Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
Арт. О00000040861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Тип
|фильтр
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Габариты, мм
|150х150х200
- Фильтр заборный (сетка всасывающая) DDE 798-911 с обратным клапаном СВ-80 (D-3") предназначен для защиты всасывающей линии и насоса/помпы от попадания в них из водоисточника посторонних предметов, которые могут засорить и повредить насос/помпу, а также для удержания воды во всасывающей линии при кратковременном прекращении её подачи.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость