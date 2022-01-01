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Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
Найти аналог
Фильтры для насосов
    Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
    Арт. О00000040861
    Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
    Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
    Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
      Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
      Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")
      Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")

      Фильтр заборный с обратным клапаном DDE СВ-80 (D-3")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040861

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		фильтр
      Габариты, мм
      		150х150х200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр заборный (сетка всасывающая) DDE 798-911 с обратным клапаном СВ-80 (D-3") предназначен для защиты всасывающей линии и насоса/помпы от попадания в них из водоисточника посторонних предметов, которые могут засорить и повредить насос/помпу, а также для удержания воды во всасывающей линии при кратковременном прекращении её подачи.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость