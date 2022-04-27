Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм

Преимущества дефлектора дымоходной трубы Лиссант

Прочный

Легкий в установке

Устойчив к воздействию влаги

Не ржавеет

Комплектация

Дефлектор

Упаковка

Дефлектор дымоходной трубы Лиссант, 160 мм – небольшое устройство, которое устанавливается на вытяжное отверстие вентиляционной шахты. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии. Изготовлен из оцинкованной стали, характеризуется прочностью и устойчивостью к коррозии. Купить дефлектор дымоходной трубы Лиссант 160 мм можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.