Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
Арт. X699145487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|2
- Дефлектор дымоходной трубы Лиссант, 160 мм – небольшое устройство, которое устанавливается на вытяжное отверстие вентиляционной шахты. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии. Изготовлен из оцинкованной стали, характеризуется прочностью и устойчивостью к коррозии. Купить дефлектор дымоходной трубы Лиссант 160 мм можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества дефлектора дымоходной трубы Лиссант
- Прочный
- Легкий в установке
- Устойчив к воздействию влаги
- Не ржавеет
Комплектация
- Дефлектор
- Упаковка