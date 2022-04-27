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Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
5.0
2
Найти аналог
Дефлекторы дымоходной трубы
    Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
    Арт. X699145487
    5.0
    2
    Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
    Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
    Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
      Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
      Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм
      Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм

      Дефлектор дымоходной трубы, 160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145487
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дефлектор дымоходной трубы Лиссант, 160 мм – небольшое устройство, которое устанавливается на вытяжное отверстие вентиляционной шахты. Дефлектор выполняет несколько функций: усиливает тягу под действием ветра, защищает трубу от попадания влаги и пыли, поддерживает систему вентиляции в рабочем состоянии. Изготовлен из оцинкованной стали, характеризуется прочностью и устойчивостью к коррозии. Купить дефлектор дымоходной трубы Лиссант 160 мм можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества дефлектора дымоходной трубы Лиссант

        • Прочный
        • Легкий в установке
        • Устойчив к воздействию влаги
        • Не ржавеет

        Комплектация

        • Дефлектор
        • Упаковка