Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
5.0
1
2 990 ₽
3 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
    Арт. О00000028080
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102

      • -600 ₽
      2 990 ₽
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028080
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -600 ₽
      2 990 ₽
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010
      3 499 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010
      Набор сверл Metabo 627151, HSS-R, 1-10 мм, 19 штук
      1 199 ₽
      5.0
      Набор сверл Metabo 627151, HSS-R, 1-10 мм, 19 штук
      Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
      350 ₽
      430 ₽
      4.9
      Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
      • -80 ₽
      Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
      379 ₽
      5.0
      Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
      Бита PZ-2 Практика Профи 035-745, 50 мм, 2 штуки
      175 ₽
      Бита PZ-2 Практика Профи 035-745, 50 мм, 2 штуки
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
      140 ₽
      Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      1 664 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800 72/12/9
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      345 ₽
      600 ₽
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      • -255 ₽
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
      Нет в наличии
      5.0
      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li063-4102 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой для надежного хвата и удержания. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

        Преимущества

        • Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
        • Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
        • Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм
        • Зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения
        • Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
        • Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы DEKO DKCD20FU-Li063-4102
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда