Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102

Преимущества

Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления

Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов

Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм

Зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения

Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой

Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы DEKO DKCD20FU-Li063-4102

Фонарик эффективно освещает в темноте

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li063-4102 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой для надежного хвата и удержания. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.