Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4102
Арт. О00000028080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li063-4102 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой для надежного хвата и удержания. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
- Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
- Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм
- Зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения
- Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
- Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы DEKO DKCD20FU-Li063-4102
- Фонарик эффективно освещает в темноте
- Переключатель для прямого и реверсивного вращения
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда