Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
Арт. О00000034971
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
Арт. О00000034971
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель Deko DKCD16FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.
Преимущества
- Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
- Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
- Зажимной патрон 3/8 дюймов для самых разных областей применения
- Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
- Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономики
- Фонарик эффективно освещает в темноте
- Переключатель для прямого и реверсивного вращения