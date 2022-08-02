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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
    Арт. О00000034971
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034971
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель Deko DKCD16FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.

        Преимущества

        • Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
        • Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
        • Зажимной патрон 3/8 дюймов для самых разных областей применения
        • Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
        • Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономики
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения