Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li набор 63 инструмента для дома 063-4103

Преимущества

Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления

Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов

Зажимной патрон 3/8 дюймов для самых разных областей применения

Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой

Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономики

Фонарик эффективно освещает в темноте

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Аккумуляторная дрель Deko DKCD16FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.