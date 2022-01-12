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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
5.0
1
5 031 ₽
5 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Арт. О00000028457
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li SET 3 063-4177

      • -559 ₽
      5 031 ₽
      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028457
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -559 ₽
      5 031 ₽
      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель Deko DKCD20FU-Li  со съемным патроном используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.

        Преимущества

        • Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
        • Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
        • Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм
        • Зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения
        • Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
        • Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономики
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения