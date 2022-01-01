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Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Арт. О00000038900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Время работы на одном заряде, мин
|60
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Время заряда, мин
|120
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- Садовые аккумуляторные ножницы DEKO DKGS7.2 063-4245 подходят для стрижки кустарников и газона. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости.
Преимущества
- Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте
- Замена насадок производится без применения дополнительного инструмента
- Возможность подстричь траву в труднодоступных местах
- Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии
- Для контроля уровня заряда предусмотрен светодиодный индикатор
- Оснащен кнопкой блокировки от случайного включения