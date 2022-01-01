Преимущества

Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте

Замена насадок производится без применения дополнительного инструмента

Возможность подстричь траву в труднодоступных местах

Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии

Для контроля уровня заряда предусмотрен светодиодный индикатор

Оснащен кнопкой блокировки от случайного включения

Садовые аккумуляторные ножницы DEKO DKGS7.2 063-4245 подходят для стрижки кустарников и газона. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости.