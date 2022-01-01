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Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
1 989 ₽
2 210 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Новинка
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Арт. О00000038900
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
  • Новинка
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245
Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245

Садовые аккумуляторные ножницы Deko DKGS7.2 063-4245

  • -221 ₽
1 989 ₽
2 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000038900

Характеристики

Производитель
Deko
Страна производства
Китай
Родина бренда
Малайзия
Время работы на одном заряде, мин
60
Время заряда, мин
120
Все характеристики
  • -221 ₽
1 989 ₽
2 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовые аккумуляторные ножницы DEKO DKGS7.2 063-4245 подходят для стрижки кустарников и газона. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости.

    Преимущества

    • Встроенный аккумулятор с зарядным устройством в комплекте
    • Замена насадок производится без применения дополнительного инструмента
    • Возможность подстричь траву в труднодоступных местах
    • Работа от аккумулятора - независимость от источников электроэнергии
    • Для контроля уровня заряда предусмотрен светодиодный индикатор
    • Оснащен кнопкой блокировки от случайного включения