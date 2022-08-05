Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
Арт. О00000040058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|6.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Сетевой перфоратор DEKO DKH1000W 063-4160 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках.
Преимущества
- Три режима работы
- Надежность в использовании
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1000W 063-4160