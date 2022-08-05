Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160

Преимущества

Три режима работы

Надежность в использовании

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1000W 063-4160

Сетевой перфоратор DEKO DKH1000W 063-4160 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках.