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Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
5.0
1
6 102 ₽
6 780 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
    Арт. О00000040058
    5.0
    1
    Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
    Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
    Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
      Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
      Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160
      Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160

      Перфоратор сетевой Deko DKH1000W 063-4160

      • -678 ₽
      6 102 ₽
      6 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040058
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		6.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -678 ₽
      6 102 ₽
      6 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой перфоратор DEKO DKH1000W 063-4160 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках.

        Преимущества

        • Три режима работы
        • Надежность в использовании
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1000W 063-4160