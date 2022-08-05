Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1600W 063-4161

Сетевой перфоратор DEKO DKH1600W 063-4161 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Предохранительная муфта предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.