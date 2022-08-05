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Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
5.0
1
7 371 ₽
8 190 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
    Арт. О00000040060
    5.0
    1
    Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
    Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
    Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе

      Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе

      • -819 ₽
      7 371 ₽
      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040060
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		7.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -819 ₽
      7 371 ₽
      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой перфоратор DEKO DKH1600W 063-4161 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Предохранительная муфта предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
        • Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1600W 063-4161