Перфоратор сетевой Deko DKH1600W 063-4161 в кейсе
Арт. О00000040060
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Малайзия
|
Вес, кг
|7.2
|
Наличие подсветки
|Нет
- Сетевой перфоратор DEKO DKH1600W 063-4161 работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Удобное переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Предохранительная муфта предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.
Преимущества
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1600W 063-4161