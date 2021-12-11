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Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
5.0
1
4 869 ₽
5 410 ₽
Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
    Арт. О00000034529
    5.0
    1
    Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
    Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
    Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
    Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
      Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
      Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
      Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
      Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч

      Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч

      • -541 ₽
      4 869 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034529
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Регулировка тока заряда
      		нет
      Тип индикации
      		лампочка
      Все характеристики
      • -541 ₽
      4 869 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 запустит автомобиль при недостаточном заряде аккумулятора автомобиля. Его можно использовать как power bank, подойдет для зарядки таких устройств как: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. В корпусе пуско-зарядного устройства встроен фонарик, который имеет 3 режима освещения. Индикатор на лицевой стороне устройства отображает текущий уровень заряда.