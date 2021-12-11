Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 051-8051, 11000мАч
Арт. О00000034529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Регулировка тока заряда
|нет
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Тип индикации
|лампочка
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- Пуско-зарядное устройство Deko DKJS11000 запустит автомобиль при недостаточном заряде аккумулятора автомобиля. Его можно использовать как power bank, подойдет для зарядки таких устройств как: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. В корпусе пуско-зарядного устройства встроен фонарик, который имеет 3 режима освещения. Индикатор на лицевой стороне устройства отображает текущий уровень заряда.