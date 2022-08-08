Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
    Арт. О00000034996
    5.0
    1
    Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
    Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
    Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
    Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
      Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
      Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
      Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
      Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов

      Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034996
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электролобзик DEKO DKJS650 063-4186 предназначен для резания дерева, металла, резины и аналогичных материалов. Имеется партубок для подключения пылесоса. Это позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Регулировка оборотов поможет настроить инструмент под конкретную задачу.

        Преимущества

        • К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKJS650 063-4186
        • Возможность резания под углом 0-45 градусов