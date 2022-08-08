Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов
Арт. О00000034996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электролобзик DEKO DKJS650 063-4186 предназначен для резания дерева, металла, резины и аналогичных материалов. Имеется партубок для подключения пылесоса. Это позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Регулировка оборотов поможет настроить инструмент под конкретную задачу.
Преимущества
- К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKJS650 063-4186
- Возможность резания под углом 0-45 градусов