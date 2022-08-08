Электрический лобзик Deko DKJS650 063-4186, 650 Вт, регулировка оборотов

Преимущества

К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKJS650 063-4186

Возможность резания под углом 0-45 градусов

Электролобзик DEKO DKJS650 063-4186 предназначен для резания дерева, металла, резины и аналогичных материалов. Имеется партубок для подключения пылесоса. Это позволяет сохранять чистоту на рабочем месте. Регулировка оборотов поможет настроить инструмент под конкретную задачу.