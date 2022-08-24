Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке

Преимущества

Высокая точность

Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"

Простой в эксплуатации

Долгий срок службы

Автоматический тип выравнивания

Имеет рабочий диапазон лазера до 30 метров

Сумка - для удобства хранения и транспортировки

Лазерный уровень DEKO DKLL02RB SET1 065-0275 проецирует вертикальную и горизонтальную линии. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях. Для удобной переноски на корпусе предусмотрена специальная ручка. Данная модель поставляется в прочной сумке, что решает вопрос хранения и транспортировки. Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер