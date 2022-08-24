Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
Арт. О00000034616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|245x145x240
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень DEKO DKLL02RB SET1 065-0275 проецирует вертикальную и горизонтальную линии. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях. Для удобной переноски на корпусе предусмотрена специальная ручка. Данная модель поставляется в прочной сумке, что решает вопрос хранения и транспортировки. Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер
Преимущества
- Высокая точность
- Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
- Простой в эксплуатации
- Долгий срок службы
- Автоматический тип выравнивания
- Имеет рабочий диапазон лазера до 30 метров
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки