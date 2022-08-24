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Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
5.0
1
2 540 ₽
4 200 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
    Арт. О00000034616
    5.0
    1
    Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
    Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
      Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке
      Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке

      Уровень лазерный Deko DKLL02RB SET1 065-0275, в сумке

      • -1 660 ₽
      2 540 ₽
      4 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		245x145x240
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -1 660 ₽
      2 540 ₽
      4 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень DEKO DKLL02RB SET1 065-0275 проецирует вертикальную и горизонтальную линии. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях. Для удобной переноски на корпусе предусмотрена специальная ручка. Данная модель поставляется в прочной сумке, что решает вопрос хранения и транспортировки. Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер

        Преимущества

        • Высокая точность
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
        • Простой в эксплуатации
        • Долгий срок службы
        • Автоматический тип выравнивания
        • Имеет рабочий диапазон лазера до 30 метров
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки