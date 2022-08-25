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Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
    Арт. О00000040830
    5.0
    1
    Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
    Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
      Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
      Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100

      Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000040830
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		555х165х97
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. Штатив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.

        Преимущества

        • Высокая точность измерений
        • Зеленый луч хорошо заметен даже при ярком освещении
        • Штатив для надежной фиксации уровня на нужной высоте
        • Простое интуитивно понятное использование
        • Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12 SET 2 065-0100