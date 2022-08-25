Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100

Преимущества

Высокая точность измерений

Зеленый луч хорошо заметен даже при ярком освещении

Штатив для надежной фиксации уровня на нужной высоте

Простое интуитивно понятное использование

Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12 SET 2 065-0100

Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. Штатив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.