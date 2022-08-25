Уровень лазерный самовыравнивающийся со штативом 1 м Deko Dkll12 Set 2 065-0100
Арт. О00000040830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|555х165х97
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. Штатив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.
Преимущества
- Высокая точность измерений
- Зеленый луч хорошо заметен даже при ярком освещении
- Штатив для надежной фиксации уровня на нужной высоте
- Простое интуитивно понятное использование
- Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12 SET 2 065-0100