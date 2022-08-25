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Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204
5.0
1
2 990 ₽
3 090 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204
    Арт. О00000034618
    5.0
    1
    Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204

      Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204

      • -100 ₽
      2 990 ₽
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034618
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		125x105x78
      Относительная влажность, %
      		50
      Все характеристики
      • -100 ₽
      2 990 ₽
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень DEKO DKLL12065-0204 используемый при отделочных и строительных работах. Крестовой лазерный нивелир проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 30 метров. Зеленый цвет луча заметен даже при ярком освещении

        Преимущества

        • Зеленый цвет луча
        • Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора
        • Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой
        • Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12065-0204