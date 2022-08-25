Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204

Преимущества

Зеленый цвет луча

Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора

Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой

Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12065-0204

Лазерный уровень DEKO DKLL12065-0204 используемый при отделочных и строительных работах. Крестовой лазерный нивелир проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 30 метров. Зеленый цвет луча заметен даже при ярком освещении