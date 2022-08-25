Лазерный уровень Deko DKLL12 065-0204
Арт. О00000034618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|125x105x78
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Относительная влажность, %
|50
- Лазерный уровень DEKO DKLL12065-0204 используемый при отделочных и строительных работах. Крестовой лазерный нивелир проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 30 метров. Зеленый цвет луча заметен даже при ярком освещении
Преимущества
- Зеленый цвет луча
- Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора
- Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой
- Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL12065-0204