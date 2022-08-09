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Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
5.0
1
17 090 ₽
21 720 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    Арт. О00000040061
    5.0
    1
    Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
      Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
      Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218

      Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218

      • -4 630 ₽
      17 090 ₽
      21 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000040061
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Мощность, Вт
      		2200
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -4 630 ₽
      17 090 ₽
      21 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила DEKO DKMS2200-255 Laser применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла. Лазерная направляющая обеспечивает более высокую точность пропила.

        Преимущества

        • Благодаря лазерной направляющей повышается точность пропила
        • Имеет систему пылеудаления и возможность подключения к пылесосу, что обеспечивает поддержание порядка рабочей зоны
        • Металлическая платформа с ножками гарантирует прочность фиксации пилы