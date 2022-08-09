Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218

Преимущества

Благодаря лазерной направляющей повышается точность пропила

Имеет систему пылеудаления и возможность подключения к пылесосу, что обеспечивает поддержание порядка рабочей зоны

Металлическая платформа с ножками гарантирует прочность фиксации пилы

Торцовочная пила DEKO DKMS2200-255 Laser применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла. Лазерная направляющая обеспечивает более высокую точность пропила.