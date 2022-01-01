Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов
Арт. О00000034763
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|1.1
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Габариты, мм
|270x160x55
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Класс товара
|бытовой
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- Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане 065-0774 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.
Преимущества
- Наличие глубоких и стандартных головок помогает без труда отвернуть крепеж на длинной или типовой резьбе
- Имеются карданы и удлинители для упрощения доступа
- Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности
- Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки