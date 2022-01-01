Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов

Преимущества

Наличие глубоких и стандартных головок помогает без труда отвернуть крепеж на длинной или типовой резьбе

Имеются карданы и удлинители для упрощения доступа

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности

Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане 065-0774 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.