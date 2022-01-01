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Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов
1 285 ₽
Наборы бит и головок
    Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов
    Арт. О00000034763
    Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов

      Набор инструментов для автомобиля в чемодане Deko DKMT49 065-0774, 49 предметов

      1 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034763

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		270x160x55
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      1 285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане 065-0774 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Наличие глубоких и стандартных головок помогает без труда отвернуть крепеж на длинной или типовой резьбе
        • Имеются карданы и удлинители для упрощения доступа
        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности
        • Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки