Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс

Преимущества

Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии



Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования



Большое количество бит и наличие двойных размеров повышает удобство в эксплуатации набора

Прочный кейс для транспортировки инструмента

Наличие индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Набор инструментов для дома DEKO DKMT65 065-0223 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. В комплекте имеются отвертки обычные и прецизионные, которые подходят для точных работ.