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Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
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Наборные отвертки с насадками
    Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
    Арт. О00000034764
    Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
    Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
    Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
    Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
      Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
      Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
      Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
      Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс

      Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034764

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		1.68
      Габариты, мм
      		190х230х298
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для дома DEKO DKMT65 065-0223 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. В комплекте имеются отвертки обычные и прецизионные, которые подходят для точных работ. 

        Преимущества 

        • Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии
        • Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования
        • Большое количество бит и наличие двойных размеров повышает удобство в эксплуатации набора
        • Прочный кейс для транспортировки инструмента
        • Наличие индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки