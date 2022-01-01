Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
Арт. О00000034764
Набор инструментов и бит для дома Deko DKMT65 065-0223, 65 предметов, вес 1680, кейс
Арт. О00000034764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|1.68
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Габариты, мм
|190х230х298
- Набор инструментов для дома DEKO DKMT65 065-0223 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям. В комплекте имеются отвертки обычные и прецизионные, которые подходят для точных работ.
Преимущества
- Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии
- Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования
- Большое количество бит и наличие двойных размеров повышает удобство в эксплуатации набора
- Прочный кейс для транспортировки инструмента
- Наличие индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
- Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии