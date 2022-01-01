Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT89 065-0737, 89 предметов

Преимущества

Дополнительное оборудование, которое входит в состав комплекта, обеспечивает простоту проведения ремонтов

Есть дополнительные лезвия для ножей и пил, чтобы продлить срок службы инструмента

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности

Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки





Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане DEKO DKMT89 065-0737 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.