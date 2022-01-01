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Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT89 065-0737, 89 предметов
4 750 ₽
Наборы бит и головок
    Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT89 065-0737, 89 предметов
    Арт. О00000034765
    Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT89 065-0737, 89 предметов

      Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане Deko DKMT89 065-0737, 89 предметов

      4 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034765

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		3.66
      Габариты, мм
      		370x270x80
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      4 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане DEKO DKMT89 065-0737 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Дополнительное оборудование, которое входит в состав комплекта, обеспечивает простоту проведения ремонтов
        • Есть дополнительные лезвия для ножей и пил, чтобы продлить срок службы инструмента
        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности
        • Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки