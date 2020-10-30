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Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
5.0
1
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
    Арт. О00000010790
    5.0
    1
    Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
    Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
      Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
      Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET

      Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010790
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Вес, кг
      		0.4
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		кейс
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный и эргономичный гравер с LiIon аккумулятором. Комфорт в работе достигается благодаря зауженой шейке с прорезиненым покрытием. Кнопка блокировки вала обеспечивает удобство замены оснастки. Цанговый патрон надежно фиксирует оснастку с диаметром хвостовика 2,4 / 3,2 мм. Кабель с USB выходом позволяет производить подзарядку от совместимых устройств. В наборе 24 насадки.

        Преимущества:

        • Аккумуляторный гравер 3,6 В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400
        • Количество аксессуаров в комплекте 24