Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
Арт. О00000010790
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.4
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|кейс
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Класс товара
|бытовой
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- Компактный и эргономичный гравер с LiIon аккумулятором. Комфорт в работе достигается благодаря зауженой шейке с прорезиненым покрытием. Кнопка блокировки вала обеспечивает удобство замены оснастки. Цанговый патрон надежно фиксирует оснастку с диаметром хвостовика 2,4 / 3,2 мм. Кабель с USB выходом позволяет производить подзарядку от совместимых устройств. В наборе 24 насадки.
Преимущества:
- Аккумуляторный гравер 3,6 В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400
- Количество аксессуаров в комплекте 24