Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET

Преимущества:

Аккумуляторный гравер 3,6 В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400

Количество аксессуаров в комплекте 24

Компактный и эргономичный гравер с LiIon аккумулятором. Комфорт в работе достигается благодаря зауженой шейке с прорезиненым покрытием. Кнопка блокировки вала обеспечивает удобство замены оснастки. Цанговый патрон надежно фиксирует оснастку с диаметром хвостовика 2,4 / 3,2 мм. Кабель с USB выходом позволяет производить подзарядку от совместимых устройств. В наборе 24 насадки.