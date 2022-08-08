Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс

Преимущества

Дизайн значительно улучшает видимость при работе. Это позволяет работать одной рукой

Автоматически регулируемая мощность увеличивает скорость удаления материала при давлении на прибор

Блокировка вала используется для безопасной и удобной замены аксессуаров

Электрический цифровой гравер 350Вт, набор 43 инструментов DEKO DKRT350E-LCD 43 tools, case 063-1413 идеально подходит для шлифования и полировки небольших поверхностей благодаря автоматически регулируемой мощности и различным аксессуарам.