Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
Арт. О00000034994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|1.45
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Частота, Гц
|50
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- Электрический цифровой гравер 350Вт, набор 43 инструментов DEKO DKRT350E-LCD 43 tools, case 063-1413 идеально подходит для шлифования и полировки небольших поверхностей благодаря автоматически регулируемой мощности и различным аксессуарам.
Преимущества
- Дизайн значительно улучшает видимость при работе. Это позволяет работать одной рукой
- Автоматически регулируемая мощность увеличивает скорость удаления материала при давлении на прибор
- Блокировка вала используется для безопасной и удобной замены аксессуаров