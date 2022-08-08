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Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
5.0
1
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Граверы (мини дрели)
    Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
    Арт. О00000034994
    5.0
    1
    Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
    Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
    Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
      Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
      Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс
      Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс

      Гравер Deko DKRT350E-LCD 063-1413, 350 Вт, с набор 43 инструментов, кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034994
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		1.45
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический цифровой гравер 350Вт, набор 43 инструментов DEKO DKRT350E-LCD 43 tools, case 063-1413 идеально подходит для шлифования и полировки небольших поверхностей благодаря автоматически регулируемой мощности и различным аксессуарам.

        Преимущества

        • Дизайн значительно улучшает видимость при работе. Это позволяет работать одной рукой
        • Автоматически регулируемая мощность увеличивает скорость удаления материала при давлении на прибор
        • Блокировка вала используется для безопасной и удобной замены аксессуаров