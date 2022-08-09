Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199

Преимущества

Простая в эксплуатации

Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места

Компактные размеры

Удобная рукоять для комфортной работы

Долгий срок службы

Вибрационная шлифмашина DEKO DKS250 063-4199 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Обладает компактными размерами, что обеспечивает удобство в работе. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Рабочая оснастка крепится специальным зажимом, который надежно удерживает ее при работе.