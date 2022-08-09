Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
    Арт. О00000034702
    5.0
    1
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199

      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034702
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина DEKO DKS250 063-4199 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Обладает компактными размерами, что обеспечивает удобство в работе. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Рабочая оснастка крепится специальным зажимом, который надежно удерживает ее при работе.

        Преимущества

        • Простая в эксплуатации
        • Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места
        • Компактные размеры
        • Удобная рукоять для комфортной работы
        • Долгий срок службы