Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS250 063-4199
Арт. О00000034702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|90
- Вибрационная шлифмашина DEKO DKS250 063-4199 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Обладает компактными размерами, что обеспечивает удобство в работе. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Рабочая оснастка крепится специальным зажимом, который надежно удерживает ее при работе.
Преимущества
- Простая в эксплуатации
- Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места
- Компактные размеры
- Удобная рукоять для комфортной работы
- Долгий срок службы