Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198

Преимущества

Простая в эксплуатации

Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места

Компактные размеры

Рукоятка с резиновыми накладками для надежного хвата

Долгий срок службы

Вибрационная шлифмашина DEKO DKS300 063-4198 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Шлифовальные листы крепятся к инструменту с помощью надежных зажимов. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.