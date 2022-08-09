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Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
    Арт. О00000034703
    5.0
    1
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
    Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198

      Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034703
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина DEKO DKS300 063-4198 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Шлифовальные листы крепятся к инструменту с помощью надежных зажимов. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.

        Преимущества

        • Простая в эксплуатации
        • Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места
        • Компактные размеры
        • Рукоятка с резиновыми накладками для надежного хвата
        • Долгий срок службы