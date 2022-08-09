Вибрационная шлифовальная машина Deko DKS300 063-4198
Арт. О00000034703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|115
- Вибрационная шлифмашина DEKO DKS300 063-4198 предназначена для различных шлифовальных и полировальных работ. Шлифовальные листы крепятся к инструменту с помощью надежных зажимов. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена возможность подключения пылесоса. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять.
Преимущества
- Простая в эксплуатации
- Возможность присоединения пылесборника для чистоты рабочего места
- Компактные размеры
- Рукоятка с резиновыми накладками для надежного хвата
- Долгий срок службы