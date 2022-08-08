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Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
5.0
1
2 240 ₽
3 806 ₽
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
    Арт. О00000035059
    5.0
    1
    Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
    Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
      Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
      Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP

      Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP

      • -1 566 ₽
      2 240 ₽
      3 806 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035059
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2.14
      Все характеристики
      • -1 566 ₽
      2 240 ₽
      3 806 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический краскопульт DEKO DKSG800 HVLP 018-1109 предназначен для обработки поверхности водно-меловыми и водно-известковыми составами, дезинфекции помещений. Плечевой ремень обеспечивает удобную транспортировку устройства. Электродвигатель мощностью 800 Вт обеспечивает высокую производительность устройства.