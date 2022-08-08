Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
Арт. О00000035059
Электрический краскопульт Deko DKSG800 018-1109, 800 Вт, объем бачка 1000 мл, способ распыления HVLP
Арт. О00000035059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2.14
- Электрический краскопульт DEKO DKSG800 HVLP 018-1109 предназначен для обработки поверхности водно-меловыми и водно-известковыми составами, дезинфекции помещений. Плечевой ремень обеспечивает удобную транспортировку устройства. Электродвигатель мощностью 800 Вт обеспечивает высокую производительность устройства.