Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951

Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP12 14 л 065-0951 используется для распыления воды, жидких удобрений, а также средств для дезинфекции и дезинсекции. Подойдет для мытья окон, машин и стен, а также для обработки растений от вредителей. Модель оснащена аккумулятором 12 В и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые наплечные ремни обеспечивают удобство при перемещении опрыскивателя. Широкая горловина упрощает наполнение и опорожнение резервуара.

Преимущества