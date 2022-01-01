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Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
3 010 ₽
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Новинка
Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
Арт. О00000038901
Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
  • Новинка
Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951

Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951

3 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000038901

Характеристики

Производитель
Deko
Страна производства
Китай
Родина бренда
Малайзия
Емкость аккумулятора, Ач
8
Напряжение аккумулятора, В
12 В
Все характеристики
3 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP12 14 л 065-0951 используется для распыления воды, жидких удобрений, а также средств для дезинфекции и дезинсекции. Подойдет для мытья окон, машин и стен, а также для обработки растений от вредителей. Модель оснащена аккумулятором 12 В и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые наплечные ремни обеспечивают удобство при перемещении опрыскивателя. Широкая горловина упрощает наполнение и опорожнение резервуара.

    Преимущества

    • Конструкция в виде ранца - удобство транспортировки
    • DEKO DKSP12 065-0951 оснащен удобными регулируемыми ремнями
    • Питание от аккумулятора - мобильность и независимости от электросети
    • Большой бак для смеси - продолжительная работа без дозаправки