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Аккумуляторный садовый опрыскиватель Deko DKSP12 065-0951
Арт. О00000038901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Емкость аккумулятора, Ач
|8
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP12 14 л 065-0951 используется для распыления воды, жидких удобрений, а также средств для дезинфекции и дезинсекции. Подойдет для мытья окон, машин и стен, а также для обработки растений от вредителей. Модель оснащена аккумулятором 12 В и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые наплечные ремни обеспечивают удобство при перемещении опрыскивателя. Широкая горловина упрощает наполнение и опорожнение резервуара.
Преимущества
- Конструкция в виде ранца - удобство транспортировки
- DEKO DKSP12 065-0951 оснащен удобными регулируемыми ремнями
- Питание от аккумулятора - мобильность и независимости от электросети
- Большой бак для смеси - продолжительная работа без дозаправки