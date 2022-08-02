Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
Арт. О00000038905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|2
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Мощность, кВт
|0
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239 – компактная модель, идеально подойдет для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, а также для подравнивания газонов и краев садовых дорожек. Модель оснащена телескопической штангой, что позволяет подобрать оптимальное положение под рост любого пользователя и делает работу более комфортной. Защитный кожух предотвращает вылет в оператора скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования во время работы.
Преимущества
- Небольшой вес - для долгой работы без усталости
- Отсутствие выхлопов - безопасно для окружающей среды
- Ограничитель защитит растения от повреждений во время работы
- Защитный кожух - безопасная работа Zitrek DEKO DKTR21 063-4239;
- Дополнительная D-образная рукоятка - маневренность при проведении работ
- Автономная работа - не зависит от электросети