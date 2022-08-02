Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239 – компактная модель, идеально подойдет для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, а также для подравнивания газонов и краев садовых дорожек. Модель оснащена телескопической штангой, что позволяет подобрать оптимальное положение под рост любого пользователя и делает работу более комфортной. Защитный кожух предотвращает вылет в оператора скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования во время работы.

Преимущества