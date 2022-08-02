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Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
5.0
1
5 391 ₽
5 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
    Арт. О00000038905
    5.0
    1
    Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239

      Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239

      • -599 ₽
      5 391 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038905
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		2
      Мощность, кВт
      		0
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      • -599 ₽
      5 391 ₽
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239 – компактная модель, идеально подойдет для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, а также для подравнивания газонов и краев садовых дорожек. Модель оснащена телескопической штангой, что позволяет подобрать оптимальное положение под рост любого пользователя и делает работу более комфортной. Защитный кожух предотвращает вылет в оператора скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования во время работы.

        Преимущества

        • Небольшой вес - для долгой работы без усталости
        • Отсутствие выхлопов - безопасно для окружающей среды
        • Ограничитель защитит растения от повреждений во время работы
        • Защитный кожух - безопасная работа Zitrek DEKO DKTR21 063-4239;
        • Дополнительная D-образная рукоятка - маневренность при проведении работ
        • Автономная работа - не зависит от электросети